МИД Украины вызвал датского посла на беседу из-за похищенного ребенка (обновлено)

Обновление. Для решения проблемы с похищенным ребенком из Дании прибыл замгоссекретаря МИДа. Об этом сообщил замминистра иностранных дел Украины Егор Божок.
"Имел откровенную беседу с послом Дании и заместителем госсекретаря МИДа Петерсеном, который специально прибыл в Киев после разговора между министрами иностранных дел Павлом Климкиным и Андерсом Самуельсеном", - написал он.
Божок также сообщил, что удерживаемого на территории посольства ребенка осмотрел врач.
"С ребенком все в порядке. В ближайшее время матери передадут официальный отчет. Активно работаем над тем, чтобы окончательно решить ситуацию", - добавил он.
2/2 Утримуваного на території ?? посольства малолітнього українця Даніеля вже оглянув ?? лікар - з дитиною все добре. Невдовзі адвокату матері буде передано офіційний медичний звіт. Активно працюємо з данською стороною, щоб остаточно розв’язати ситуацію. pic.twitter.com/3jLhJKm8Mg
Речь идет о случае 2-летнего Даниэля Моргенсона, похищенного в Запорожье. Его родители - украинка Анастасия Малапура и гражданин Дании. Иностранец забрал ребенка во время прогулки и вывез в Киев, где спрятал мальчика в посольстве своей страны.
Похищенный Даниэль, согласно опубликованным матерью документам, родился в Дании, а после переезда в Украину мальчику присвоили украинское гражданство.
Накануне министр иностранных дел Павел Климкин подтвердил незаконное удержание в посольстве Дании украинского ребенка.
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