Охранник главаря "ДНР" Пушилина пришел на парад в форме НКВД

В оккупированном Донецке боевики провели парад и марш "Бессмертного полка".

Охранник главаря "ДНР" Пушилина пришел на парад в форме НКВД
Охранник Пушилина пришел на парад 9 мая в форме НКВД
Фото: http://novosti.dn.ua

В оккупированном пророSSийскими боевиками Донецке во время так называемого парада военной техники к 9 мая рядом с главарем "ДНР" Денисом Пушилиным находился человек в форме Народного комиссариата внутренних дел СССР (НКВД) времен Второй мировой войны.

Об этом сообщают "Новости Донбасса".

По информации издания, в в таком образе на парад пришел начальник охраны Пушилина.

Сепаратистские СМИ сообщают, что торжественные мероприятия у сепаратистов проходили в центре города, с участием как техники, так и пеших расчетов, среди которых были воспитанники так называемого военно-патриотического движения "Молодая гвардия - Юнармия" (ученики военного лицея и училищ).

Затем прошла колонна военной техники, которую взглавила техника времен Второй мировой войны - БМ-13 "Катюша", советский танк Т-34, грузовики ГАЗ-АА 1932 года и ЗИС-5В с буксируемой пушкой образца 1937 года.

Также прошла военная техника "народной милиции ДНР": боевые машины пехоты БМП-1 и БМП-2, 152 мм и 122 мм гаубицы, "Грады", самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", противотанковые пушки "Рапира", зенитно-ракетные комплексы "Стрела-10" и прочее.

После этого началось шествие "Бессмертного полка".

Выступая с трибуны, Пушилин назвал жителей оккупированной территории "русским народом".

"Русский народ славен тем, что стоек. Наша сила - в почитании подвига отцов, дедов и прадедов. Наша сила – в ветеранах, перед которыми мы склоняем головы, и участниках «Бессмертного полка», которые в своих руках несут портреты тех, кто победил фашизм. С каждым годом растет народное воодушевление, гордость и осознание современниками, что именно мы - наследники Великой Победы, и именно нам завещано сберечь память о воинской славе прошлых лет", - сказал главарь "ДНР".

Напомним, НКВД - центральный орган госуправления СССР по борьбе с преступностью и поддержанию общественного порядка, а в 1934-1943 годах - и по обеспечению госбезопасности. В 1943 году часть органов НКВД вошли в контразведывательную структуру СМЕРШ.

НКВД и СМЕРШ были репрессивными органами СССР, которые неоправданно применяли насилие к гражданам и солдатам Красной армии.

Президент Петр Порошенко ранее назвал НКВД родственной структурой нацисткого гестапо. В 2015 году он подписал закон, который обязывает СБУ рассекретить архивы Комитета государственной безопасности и его предшественников - ОГПУ и НКВД.


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