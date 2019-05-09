Из "Самопомощи" решили выйти еще 5 нардепов

Народные депутаты от "Самопомощи" Елена Сотник, Виктория Войцицкая, Александр Опанасенко, Иван Мирошниченко и Александр Данченко решили выйти из партии.

Об этом сообщил лидер "Самопомощи", мэр Львова Андрей Садовый.

"Встретились с группой депутатов от "Самопомощи" - Еленой Сотник, Викторией Войцицкий, Александром Опанасенко, Иваном Мирошниченко. Скайпом присоединился Александр Данченко. Коллеги выразили желание в дальнейшем перейти в статус внепартийных депутатов. При этом, до конца каденции коллеги остаются во фракции Объединение "Самопомощь" и честно отрабатывают полученную от избирателей "Самопомощи" доверие", - написал Садовый в фейсбуке.

Фото: facebook.com/andriy.sadovyi

Напомним, в апреле о намерении выйти из партии заявили народные депутаты Егор Соболев и Семен Семенченко, которые в 2014 году были выбраны в Верховную Раду по спискам партии "Объединение "Самопомощь".