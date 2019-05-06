Зеленский встретился с главой УГКЦ

Зеленский и владыка Святослав обменялись поздравлениями.

В понедельник, 6 мая, в резиденции главы Украинской греко-католической церкви при Патриаршем соборе Воскресения Христова в Киеве состоялась встреча Блаженнейшего Святослава (Шевчука) с новоизбранным президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает департамент информации УГКЦ.

Фото: http://news.ugcc.ua
Сообщается, что Владимир Зеленский поздравил владыку Святослава с днем рождения, который он отмечал накануне, и выразил слова уважения Украинской Греко-Католической Церкви "за постоянную и длительную духовную поддержку всех украинцев в эти сложные времена".

В свою очередь глава УГКЦ поздравил Владимира Зеленского "с избранием на президентское служение, а также проявлением к нему большого доверия украинского народа". Блаженнейший Святослав заверил новоизбранного президента в открытости УГКЦ к сотрудничеству на партнерских началах "на благо украинского народа и нашего государства".

Фото: http://news.ugcc.ua

Согласно сообщению, в ходе встречи обсуждался ряд "важных для будущего независимой и соборной Украины вопросов и роли УГКЦ в этих процессах". Отдельно Блаженнейший Святослав вспомнил о важности Всемирного конгресса украинцев и большой украинской диаспоры для поддержки Украины на мировой арене, а также о необходимости "надлежащего ответа на вызовы гибридной войны, которую страна-агрессор ведет против Украины с помощью пропаганды и дезинформации".

"Владимир Зеленский, в частности, поблагодарил архиерея за служение, которое осуществляет УГКЦ на оккупированных территориях Донбасса и в аннексированом Крыму, сохраняя таким образом связь с гражданами Украины и предоставляя им надлежащую опеку", - говорится в сообщении.

На прощание владыка Святослав подарил гостю книгу об истории Украинской Греко-Католической Церкви и икону двенадцати крупнейших церковных праздников.

Фото: http://news.ugcc.ua

Напомним, Владимир Зеленский 30 апреля провел встречи с предстоятелем Православной церкви Украины митрополитом Епифанием, почетным патриархом ПЦУ Филаретом и предстоятелем УПЦ Московского патриархата Онуфрием.

2 мая Зеленский встретился с мусульманскими религиозными лидерами Украины.


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