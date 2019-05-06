Порошенко поручил Минобороны повысить зарплаты военных на первой линии ООС

Это уже второе повышение с начала года.

Президент Украины Петр Порошенко поручил министру обороны Украины Степану Полтораку увеличить выплату денежного содержания военнослужащим первой линии операции объединенных сил (ООС) на 5 тыс. грн. Об этом глава государства заявил сегодня на встрече с военнослужащими, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Я принял решение, что мы делаем дальнейшее увеличение выплат денежного содержания бойцам подразделений, которые находятся на первой линии операции объединенных сил… Поручаю принять решение об увеличении выплаты на 5 тыс. грн - до суммы 17 тысяч", - сказал Порошенко.

Это уже второе повышение выплат военным в этом году: с 1 апреля военнослужащие, находящиеся на первой линии столкновения, получили доплату 2000 грн, общая сумма - 12 тыс. грн. Кроме того, зарплата командира бригады поднялась до 26 тыс. гривен, командира батальона - от 19 до 23 тыс. гривен, командир роты - 16 тыс. гривен.