Рубан вернулся в Украину, - адвокат

Во вторник он примет участие в судебном заседании по его делу.

Глава организации "Офицерский корпус" Владимир Рубан вернулся в Украину из Польши .

Об этом "Українським Новинам" сообщил его адвокат Валентин Рыбин.

"Он уже давно в Киеве ", - сказал он.

Конкретную дату возвращения Рубана из-за границы адвокат не уточнил.

Он также добавил, что 7 мая Рубан и защита намерены принять участие в судебном заседании по его делу.

Напомним, 8 марта 2018 года Владимир Рубан был задержан на пункте пропуска при выезде из "ДНР". В мебели, которую он перевозил в своем автомобиле, нашли большое количество оружия. 9 марта ему было предъявлено о подозрении в подготовке массовых терактов.

По данным следствия, Рубан готовил покушение на президента, руководителей силовых структур и других государственных деятелей. В частности, планировалось, что в правительственном квартале будут обстреляны из гранатометов, минометов и стрелкового оружия здания Верховной Рады, Администрации Президента и жилых домов. Одновременно с этим должны были взорвать гранаты внутри парламента и с применением стрелкового оружия и взрывных устройств убить государственных деятелей и народных депутатов, которые будут присутствовать на заседании ВР.

22 марта 2018 года после снятия неприкосновенности по этому же делу была задержана депутат Верховной Рады Надежда Савченко.

15 апреля 2019 года Рубана и Савченко освободили из-под стражи в зале Броварского горрайонного суда, поскольку в полночь с 15 на 16 апреля истек срок их содержания под стражей, который не был продлен. 26 апреля стало известно, что Рубан уехал в Варшаву.