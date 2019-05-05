В секторе Газа убит один из командиров ХАМАС

В его автомобиль попала израильская ракета.

В секторе Газа убит один из командиров ХАМАС
Фото: www.pointdebasculecanada.ca

В секторе Газа в воскресенье, 5 мая, был убит один из командиров правящей партии ХАМАС.

Reuters сообщает, что в результате ракетного обстрела Израилем был убит командир Хамед Ахмед Абед Худри.

Палестинские власти заявили, что это был первым подобным случаем с момента войны 2014 года в секторе Газа.

Отмечается, что Хамед Ахмед Абед Худри был ответственным за перевод средств из Ирана вооруженным группировкам в Газе.

До этого стало известно, что не менее 250 ракет было запущено в направлении Израиля из Газы.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отдал приказ нанести массированные удары по объектам палестинских боевиков в Секторе Газа в ответ на ракетные обстрелы.


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