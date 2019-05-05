Террористы из Сектора Газа угрожают сорвать Евровидение в Тель-Авиве

В регионе началась жесткая фаза противостояния.

Террористы из Сектора Газа угрожают сорвать Евровидение в Тель-Авиве
Фото: 24 Канал

Террористы палестинского движения "Исламский джихад" из Сектора Газа пообещала сорвать конкурс Евровидение 2019, который должен пройти в Тель-Авиве через неделю. Об этом пишет The Times of Israel.

"Мы не позволим врагу провести ни один фестиваль, который вредит палестинскому историческому и культурному мировоззрению", - говорится в заявлении террористов.

В то же время, 4 мая уже начались первые репетиции. Национальный вещатель Израиля утверждает, что обстрелы не помешают провести конкурс.

"Подготовка делегаций на Евровидение проходит согласно запланированному расписанию. Делегации прибывают и все заняты конкурсом", - отметили организаторы конкурса.

Международный песенный конкурс пройдет в Тель-Авиве с 14 по 18 мая. Украина в этом году не будет участвовать в конкурсе.

Всего с минувшей субботы палестинские боевики осуществили пуски около 450 ракет по Израилю, израильские ВВС атаковали более чем 200 объектов движений ХАМАС и "Исламский джихад" в Газе.

5 мая премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приказал начать массированный удар по Cектору Газа, назвав это ответными мерами.

В результате ракетных пусков боевиков из сектора Газа по израильской территории 4 мая погиб один гражданин Израиля, ответными ударами израильских военных были убиты два боевика "Исламского джихада".


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