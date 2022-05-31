Террористы "ДНР" угрожают казнить защитников "Азовстали"

Так называемый "министр юстиции" подконтрольной Кремлю группировка "ДНР" Юрий Сироватко заявил, что находящихся в плену защитников Мариуполя из "Азовстали" будут судить по "законам" псевдореспублики. Об этом он сообщил в эфире роSSийского пропогандистского телеканала.

Он утверждает, что для защитников Мариуполя предусмотрена "высшая мера наказания". Напомним, что на захваченной боевиками территории по их так называемому "законодательству" разрешена смертная казнь.

Ранее боевики подконтрольного Кремлю группировки "ДНР" заявили, что взяли в плен трех подданных Великобритании и Марокко, воевавших в составе украинского иностранного легиона. Боевики говорят, что на "суде" им может быть назначена высшая мера наказания - смертная казнь.