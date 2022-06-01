На фронте ежедневно погибает от 60 до 100 защитников Украины — Зеленский

По состоянию на 98 день полномасштабного вторжения РоSSии в Украину неизвестно точно, сколько наших военных погибло. Однако президент Владимир Зеленский рассказал во время интервью Newsmax , что ежедневно на фронте умирает от 60 до 100 наших героических воинов, еще около 500 получают ранения.

"Ситуация очень сложная. Мы теряем 60-100 военных в день убитыми в бою и около 500 человек ранеными. Поэтому мы удерживаем наши оборонные периметры", - сказал он.

Ситуация на востоке Украины все еще остается сложной. Речь идет о юге Донецкой и Луганской областей.