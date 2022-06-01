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2022-06-01
На фронте ежедневно погибает от 60 до 100 защитников Украины — Зеленский
Самая сложная ситуация – на востоке.
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По состоянию на 98 день полномасштабного вторжения РоSSии в Украину неизвестно точно, сколько наших военных погибло. Однако президент Владимир Зеленский рассказал во время интервью
"Ситуация очень сложная. Мы теряем 60-100 военных в день убитыми в бою и около 500 человек ранеными. Поэтому мы удерживаем наши оборонные периметры", - сказал он.
Ситуация на востоке Украины все еще остается сложной. Речь идет о юге Донецкой и Луганской областей.
Виктория Хмилевская, ZN.ua