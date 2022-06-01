На фронте ежедневно погибает от 60 до 100 защитников Украины — Зеленский

Самая сложная ситуация – на востоке.

На фронте ежедневно погибает от 60 до 100 защитников Украины — Зеленский
© president.gov.ua

По состоянию на 98 день полномасштабного вторжения РоSSии в Украину неизвестно точно, сколько наших военных погибло. Однако президент Владимир Зеленский рассказал во время интервью Newsmax, что ежедневно на фронте умирает от 60 до 100 наших героических воинов, еще около 500 получают ранения.

"Ситуация очень сложная. Мы теряем 60-100 военных в день убитыми в бою и около 500 человек ранеными. Поэтому мы удерживаем наши оборонные периметры", - сказал он.

Ситуация на востоке Украины все еще остается сложной. Речь идет о юге Донецкой и Луганской областей.


Виктория Хмилевская, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
РоSSияне обстреляли ракетами солнечную электростанцию вблизи Харькова. ВИДЕОРоSSияне обстреляли ракетами солнечную электростанцию вблизи Харькова. ВИДЕО
В Киеве начали вручать повестки в армию прямо возле станций метро: фотофактВ Киеве начали вручать повестки в армию прямо возле станций метро: фотофакт
Мобилизация: кто и в каких местах имеет право вручить повесткуМобилизация: кто и в каких местах имеет право вручить повестку
За пособничество Путину: в Верховной Раде решили, как еще можно наказать БеларусьЗа пособничество Путину: в Верховной Раде решили, как еще можно наказать Беларусь
В разведке рассказали о героических вертолетных миссиях, которые доставляли припасы в заблокированный МариупольВ разведке рассказали о героических вертолетных миссиях, которые доставляли припасы в заблокированный Мариуполь
Блок рекламы


Похожие новости
Подрыв мостов и обстрелы кассетными боеприпасами – обзор ситуации на фронте от ОК "Юг"Подрыв мостов и обстрелы кассетными боеприпасами – обзор ситуации на фронте от ОК "Юг"
Войска РФ взрывают мосты, потому что боятся контрнаступления украинских защитников – КимВойска РФ взрывают мосты, потому что боятся контрнаступления украинских защитников – Ким
Зеленский рассказал, собирается ли Украина атаковать РоSSиюЗеленский рассказал, собирается ли Украина атаковать РоSSию
Соединение с Румынией критически важно для Украины - британская разведкаСоединение с Румынией критически важно для Украины - британская разведка
Путин проявил слабость — ЗеленскийПутин проявил слабость — Зеленский
Турция анонсировала визит Лаврова для переговоров по коридорам для зерна из УкраиныТурция анонсировала визит Лаврова для переговоров по коридорам для зерна из Украины
Норвегия будет лечить украинских защитниковНорвегия будет лечить украинских защитников
РоSSия потеряла десятки миллиардов евро, которые теперь не сможет направить на финансирование террора — ЗеленскийРоSSия потеряла десятки миллиардов евро, которые теперь не сможет направить на финансирование террора — Зеленский
Президент Украины: Наш план – деоккупировать всю нашу территорию, а какие планы у РФ – нам безразличноПрезидент Украины: Наш план – деоккупировать всю нашу территорию, а какие планы у РФ – нам безразлично
В армии США перечислили уроки, которые уже были извлечены из войны РоSSии против УкраиныВ армии США перечислили уроки, которые уже были извлечены из войны РоSSии против Украины
Последние новости
Подгружаем последние новости