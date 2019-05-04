Председатель Нацсовета по ТВ подал в отставку
Юрий Артеменко работал на этой должности с 2014 года.
Председатель Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Юрий Артеменко подал в отставку. Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства в субуоту, 4 мая.
"Срок моих полномочий как члена Национального Совета завершается в июле. Однако сегодня, за два месяца до его окончания, я принял решение подать в отставку и уйти с должности", - говорится в заявлении Артеменко.
Он назвал две причины такого решения - усталость и предложение другой работы.
"Во-первых, простая человеческая усталость - в течение 5 лет в постоянном стрессе работать ежедневно, по 10-12 часов, иногда даже без выходных. Во-вторых, предложение, поступившее именно в это время, перейти на другую работу", - написал глава Нацсовета.
Артеменко работал на этой должности с 2014 года.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
04.05.2019 19:08