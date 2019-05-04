Порошенко назначил сотрудника своей администрации членом Нацсовета
Президент определился с заменой Юрию Артеменко.
Президент Петр Порошенко 4 мая назначил сотрудника своей администрации Владимира Горковенко членом Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.
Об этом говорится в указе №187/2019.
Горковенко раньше работал заведующим отделом в Главном департаменте информационной политики Администрации Президента.
Он заменит в Нацсовете Юрия Артеменко, который уволился после пяти лет работы.
Президент Украины назначает на должности и освобождает от должностей половину состава Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания. Другую половину назначает Верховная Рада.
Нацсовет состоит из восьми человек, срок их полномочий - пять лет с дня назначения.
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Политика
04.05.2019 19:01