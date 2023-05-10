Кулеба: якщо Німеччина хоче безпечної і процвітаючої Європи, Україна має бути членом НАТО

Очільник українського дипломатичного відомства також відзначив важливість допомоги Німеччини, оскільки у ФРН "дуже розвинена військова промисловість", зокрема важливим є питання гармат.

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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Німеччина має сприяти вступу нашої держави до НАТО, якщо хоче безпеку у Європі. Про це він повідомив у інтерв’ю для Bild, інформує ZN.ua .

"Якщо Німеччина хоче безпечної і процвітаючої Європи, Україна має бути членом НАТО. Це єдиний спосіб. Ви знаєте, членство України в НАТО не може запобігти цій війні, яка вже точиться, але запобіжить новим війнам після війни", – сказав Кулеба.

Глава МЗС підкреслив важливість допомоги Німеччини, оскільки у ФРН "дуже розвинена військова промисловість", зокрема важливим є питання гармат.

"Тактично, звісно, вся справа в гарматах, тому що для перемоги у війні потрібні гармати, гармати і ще гармати. У Німеччині їх багато, і багато що залежить від Німеччини", – зазначив міністр закордонних справ.

Водночас Кулеба додав, що Україні потрібні артилерійські боєприпаси, бронетехніка, зенітні комплекси.

Раніше Заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане заявляв, що тільки зі збереженням єдності Альянс зможе допомогти Україні перемогти.