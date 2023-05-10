Кулеба: якщо Німеччина хоче безпечної і процвітаючої Європи, Україна має бути членом НАТО

Очільник українського дипломатичного відомства також відзначив важливість допомоги Німеччини, оскільки у ФРН "дуже розвинена військова промисловість", зокрема важливим є питання гармат.

Кулеба: якщо Німеччина хоче безпечної і процвітаючої Європи, Україна має бути членом НАТО
© https://www.president.gov.ua/

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Німеччина має сприяти вступу нашої держави до НАТО, якщо хоче безпеку у Європі. Про це він повідомив у інтерв’ю для Bild, інформує ZN.ua.

"Якщо Німеччина хоче безпечної і процвітаючої Європи, Україна має бути членом НАТО. Це єдиний спосіб. Ви знаєте, членство України в НАТО не може запобігти цій війні, яка вже точиться, але запобіжить новим війнам після війни", – сказав Кулеба.

Глава МЗС підкреслив важливість допомоги Німеччини, оскільки у ФРН "дуже розвинена військова промисловість", зокрема важливим є питання гармат.

"Тактично, звісно, вся справа в гарматах, тому що для перемоги у війні потрібні гармати, гармати і ще гармати. У Німеччині їх багато, і багато що залежить від Німеччини", – зазначив міністр закордонних справ.

Водночас Кулеба додав, що Україні потрібні артилерійські боєприпаси, бронетехніка, зенітні комплекси.

Раніше Заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане заявляв, що тільки зі збереженням єдності Альянс зможе допомогти Україні перемогти.


Михайло Яровенко, ZN.ua





Интересные новости
З російського полону повернули 45 захисників “Азовсталі” (фото)З російського полону повернули 45 захисників “Азовсталі” (фото)
В Україні та Азербайджані мінні поля відбирають сотні життівВ Україні та Азербайджані мінні поля відбирають сотні життів
Саміт G20 у 2024 році відбудеться у Ріо-де-ЖанейроСаміт G20 у 2024 році відбудеться у Ріо-де-Жанейро
Вірю, що скоро ми побачимо кінець російської агресії в Україні – ДудаВірю, що скоро ми побачимо кінець російської агресії в Україні – Дуда
Росія не здатна захистити свою залізницю – британська розвідкаРосія не здатна захистити свою залізницю – британська розвідка
Блок рекламы


Похожие новости
У Пентагоні вважають, що Україна змогла вистояти завдяки протиракетній обороніУ Пентагоні вважають, що Україна змогла вистояти завдяки протиракетній обороні
Безпека перестала бути регіональною: Столтенберг підтвердив дискусії про відкриття офісу НАТО в ЯпоніїБезпека перестала бути регіональною: Столтенберг підтвердив дискусії про відкриття офісу НАТО в Японії
НАТО кваліфікує Китай не як загрозу, а як виклик – БауерНАТО кваліфікує Китай не як загрозу, а як виклик – Бауер
Кулеба радить Мєдвєдєву вживати менше спиртногоКулеба радить Мєдвєдєву вживати менше спиртного
Залужний скасував поїздку на засідання Військового комітету НАТО через ситуацію на фронтіЗалужний скасував поїздку на засідання Військового комітету НАТО через ситуацію на фронті
Заступник генсека НАТО: для перемоги України потрібна єдність АльянсуЗаступник генсека НАТО: для перемоги України потрібна єдність Альянсу
Найбільша група Європарламенту закликає запросити Україну в НАТОНайбільша група Європарламенту закликає запросити Україну в НАТО
Україна має те, що їй потрібно для успішного повернення територій — БлінкенУкраїна має те, що їй потрібно для успішного повернення територій — Блінкен
Велика Британія – перша країна, яка стала вчити українських пілотів за програмами НАТО – посолВелика Британія – перша країна, яка стала вчити українських пілотів за програмами НАТО – посол
Стефанішина: на липневому саміті НАТО чекатимемо на політичне запрошення до АльянсуСтефанішина: на липневому саміті НАТО чекатимемо на політичне запрошення до Альянсу
Последние новости
Подгружаем последние новости