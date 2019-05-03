В Армении суд арестовал все имущество экс-президента Кочаряна, кроме пенсии

Роберт Кочарян обвиняется в свержении конституционного строя в марте 2008 года.

В Армении суд арестовал все имущество экс-президента Кочаряна, кроме пенсии
Роберт Кочарян
Фото: Haqqin.az

В Армении суд арестовал все имущество бывшего президента Роберта Кочаряна, кроме пенсии.

Об этом сообщил его адвокат Ованес Худоян, передает "Интерфакс-Украина".

"Наложен арест на все имущество и доходы, кроме пенсии. Это имущество не было оценено, но процесс оценки является обязательным", - заявил Худоян.

По его словам, Шенгавитский суд общей юрисдикции Еревана продолжит рассмотрение ходатайства адвокатов об отмене ареста 6 июня 2019 года.

Напомним, находящийся под арестом Кочарян обвиняется в свержении конституционного строя в Армении в марте 2008 года, когда, по версии следствия, был подписан секретный приказ о применении сил армии для разгона митингов.

1 марта 2008 года участники многотысячной акции, протестующие против итогов президентских выборов, на которых победил Серж Саргсян, были разогнаны. При этом погибли десять человек, более 250 получили ранения. Кочарян считает политическим преследованием выдвинутое против него обвинение в свержении конституционного строя в 2008 году.

В августе 2018 года Апелляционный суд отменил арест Кочаряна. Экс-президент остался в статусе подозреваемого, но вышел на свободу.


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