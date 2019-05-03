В ОРДЛО возник дефицит медицинских препаратов, - Минобороны
РоSSия сократила поставки медикаментов в составе "гуманитарных конвоев".
В оккупированных Россией районах Донецкой и Луганской областей возник критический дефицит лекарств. Об этом свидетельствуют данные разведки Минобороны Украины, сообщил сегодня спикер ведомства Максим Праута.
Дефицит лекарств возник в медицинских учреждениях на оккупированных территориях Донбасса из-за отмены Россией запланированного к майским праздникам так называемого "гуманитарного конвоя". Ограничение коснулось в первую очередь гражданских больниц, так как, по данным разведки, роSSийские военные в ОРДЛО получают необходимый объем лекарств.
В Минобороны отмечают, что гражданские жители не могут воспользоваться запасами лекарств военных, даже если речь идет о бывших боевиках, уволенных по инвалидности вследствие ранений.
Напомним, 25 апреля на оккупированную территорию из Украины проехал гуманитарный груз международной организации Красный Крест. 13 грузовиков доставили жителям неподконтрольной территории около 217 тонн груза, включая товары медицинского назначения.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
03.05.2019 22:05
03.05.2019 22:05