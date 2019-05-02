ГПУ расследует влияние иностранцев на правоохранителей в ходе событий 2 мая в Одессе

2 мая 2014 года в Одессе во время массовых беспорядков погибли 48 человек, более 200 были ранены.

Генеральная прокуратура Украины расследует возможное влияние неизвестных иностранных лиц на работников правоохранительных органов Украины, из-за чего они не предприняли достаточно мер для обеспечения охраны общественного порядка в Одессе 2 мая 2014 года.

Об этом Управление специальных расследований ГПУ сообщает в Facebook.

"В настоящее время продолжается расследование относительно возможного влияния неизвестных следствию лиц, и в частности иностранных, на работников ГУМВД Украины в Одесской области и других правоохранительных органов, вследствие чего последние не приняли исчерпывающие и необходимые меры по обеспечению охраны общественного порядка 02.05.2014 в г. Одессе, по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 27 ч. 2 ст. 364 УК Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Управление проводило расследование по фактам ненадлежащего исполнения служебных обязанностей работниками правоохранительных органов по обеспечению охраны общественного порядка 2 мая 2014 года во время проведения шествия и массовых беспорядков в Одессе, что повлекло тяжкие последствия. По его результатам сообщено о подозрении бывшим: начальнику ГУ МВД Украины в Одесской области, его заместителю, начальнику Одесского городского управления ГУМВД Украины в Одесской области, начальнику полка патрульной службы и отдела общественной безопасности.

Их подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.364 (злоупотребление служебным положением, то есть умышленное, с целью получения для себя неправомерной выгоды неимущественного характера использование должностным лицом служебного положения путем умышленной бездеятельности вопреки интересам службы, что привело к тяжким последствиям, а именно: гибели 48 человек, получении 197 лицами телесных повреждений различной степени тяжести, нанесении материального ущерба в сумме 213 961,24 грн); ч. 3 ст. 135 УК Украины (заведомое оставление без помощи лиц, которые находятся в опасном для жизни состоянии и лишены возможности принять меры к самосохранению вследствие беспомощного состояния, если тот, кто оставил без помощи, обязан был и мог оказать им помощь, что привело к смерти 42 человек).

Сообщается, что бывшему начальнику ГУМВД Украины в Одесской области также инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 366 УК Украины - служебный подлог официальных документов о якобы введении в действие плана "Волна".

"В феврале 2016 года в отношении начальника областного управления и в мае 2018 года в отношении трех должностных лиц городского управления УМВД Украины в Одесской области в суд направлены обвинительные акты по указанным обвинениям. Судебное рассмотрение обвинительных актов продолжается. Бывшего заместителя начальника ГУМВД Украины в Одесской области объявили в розыск и решается вопрос о применении процедуры специального досудебного расследования (in absentia)", - сообщили в Управлении спецрасследований.

Напомним, 2 мая 2014 года в Одессе во время массовых беспорядков с участием проукраинских и пророSSийских активистов погибли 48 человек, более 200 были ранены. Большинство жертв погибли в Доме профсоюзов. Следствие установило, что массовые беспорядки в Одессе были организованы и специально спланированы.