Полиция Одессы завтра переходит на усиленный режим несения службы
Правоохранители мобилизированы в годовщину трагедии на Куликовом поле.
Правоохранители Одессы в четверг, 2 мая, переходят на усиленный режим несения службы. Вместе с полицейскими патрулировать улицы выйдут военнослужащие Национальной гвардии, курсанты Одесского государственного университета внутренних дел, и правоохранители из других регионов Украины, сообщает пресс-служба полиции.
В местах проведения массовых мероприятий будут работать полицейские группы превентивной коммуникации "Полиция диалога". Эти полицейские не будут применять никаких мер принуждения, их основные задачи - это налаживание взаимодействия полиции и населения и предупреждения любых конфликтных ситуаций во время массовых мероприятий.
Для предупреждения нарушений общественного порядка на Куликовом поле и Соборной площади будут введены временные ограничения. Вход в указанных мест будет осуществляться только через установленные там фильтрационные пункты. Также в этих районах будут действовать ограничения движения транспорта.
Полиция также напоминает о запрете изготовления, распространения, а также публичного использования символики коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов.
Напомним, 2 мая 2014 года в Одессе произошли столкновения между сепаратистами и сторонниками единства Украины. В результате беспорядков сгорел лагерь сепаратистов на Куликовом поле, при штурме Дома профсоюзов начался пожар, в котором погибли 43 человека.
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Политика
01.05.2019 15:50