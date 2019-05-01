Украина и Турция парафировали договор о поставках противоктанковых ракет "Конус"

Украинские ракеты способны поражать цель на расстоянии до 5 км.

Украина будет поставлять в Турцию 120-мм ствольные управляемые ракеты "Конус". Контракт о поставках парафировали на международной оборонной выставке IDEF-2019 в Стамбуле, сообщает ГК "Укроборонпром".

Контракт подписали представители ГП ГХВП "Спецтехноэкспорт", входящего в состав ГК "Укроборонпром", и турецкой государственной корпорации "Makina ve Kimya End?strisi Kurumu" ( "MKEK").

На первом этапе реализации контракта предусмотрены поставки 120 мм управляемых ракет "Конус" и устройств наведения для их интеграции в турецкие основные боевые танки. Впоследствии в результате частичного трансфера технологий украинские управляемые ракеты будут производиться на мощностях MKEK.

Парафирование договора позволило согласовать вопрос стоимости и сроков поставок, а также другие условия реализации договоренностей. Завершение процедуры подписания и начало производства экспортной партии ракет запланировано на ближайшие недели.

Управляемая ракета "Конус" разработана ГП "ГККБ" ЛУЧ "для стрельбы из танковых пушек калибра НАТО - 120 мм. Ракета способна поражать цель на расстоянии 5 км, что значительно превышает дальность стрельбы обычных танковых снарядов. Тандемная боевая часть ракеты способна уничтожить динамическую защиту вражеского танка и пробить до 800 мм брони.

На выставке в Стамбуле представлены 11 предприятий украинской оборонной промышленности. "ГККБ "Луч" демонстрирует высокоточные ракетные комплексы "Скиф", "Корсар", а также новый управляемый 120-мм выстрел "Конус", который предназначен для танков вооруженных по стандартам НАТО. Также на выставке представлен комплекс управления огнем артиллерийских подразделений "Артос", образцы бронетехники, двигателей и элементов защиты к ней, передовое высокоточное оружие - управляемый артснаряд "Цветник-Э" и противокорабельный ракетный комплекс "Нептун", а также авиационная техника.