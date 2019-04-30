Украинский военный ранен на Донбассе во вторник
Боевики стреляли возле Песков, Лебединского, Марьинки и Троицкого.
С начала вторника, 30 апреля, боевики на Донбассе четыре раза нарушил режим прекращения огня, в том числе один раз с применением запрещенных минскими соглашениями 120 мм минометов, в результате чего один украинский военный был ранен.
Об этом говорится в вечерней сводке штаба Операции объединенных сил.
"Вооруженные формирования РоSSийской Федерации вели огонь по позициям наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия… Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются", - говорится в ней.
Боевики стреляли возле Песков, Лебединского, Марьинки и Троицкого.
Напомним, 29 апреля боевики восемь раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. Потерь среди украинских военных не было.
28 апреля, на Пасху, боевики трижды за сутки открывали огонь, потерь также не было.
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