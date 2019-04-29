РоSSийские журналисты пробрались на территорию турецкой гостиницы к Зеленскому

Избранный президент Украины отказался отвечать на их вопросы.

РоSSийские журналисты пробрались на территорию турецкой гостиницы к Зеленскому
Фото: РоSSия 1

РоSSийские журналисты обманом попали на территорию турецкой гостиницы, где на выходных отдыхал избранный президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом говорится в фейсбуке команды Зеленского.

"Во время краткосрочного отдыха Владимира Зеленского на закрытую территорию отеля пробрались журналисты телеканала "РоSSия", которые представились гостями отеля, откровенно солгав, а также сфотографировались с Владимиром Зеленским, а затем пытались организовать провокацию", - сказано в заявлении.

Фрагмент видеозаписи общения Зеленского с журналистами впоследствии показали в пропагандистской передаче "60 минут", которую ведут Ольга Скабеева и Евгений Попов.

На видео Зеленский отказывается отвечать на вопросы, говоря, что "это плохое начало" отношений и что он не обязан общаться с роSSийскими журналистами.

"В социальных сетях, фейсбуке - смелый, все знает и даже, с позволения сказать, дерзкий. Но на вопросы о Минских соглашениях не отвечает", - прокомментировала это видео Скабеева.

Напомним, что треть россиян считает победу Зеленского на выборах выгодной для РоSSии.

21 апреля он выиграл выборы президента Украины, набрав втрое больше голосов, чем действующий глава государства Петр Порошенко - 73,22%. За Петра Порошенко проголосовали 24,45% избирателей.


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