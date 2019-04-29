РоSSия начала открывать центры выдачи паспортов жителям ОРДЛО

Первый появился в городе Новошахтинске.

РоSSия начала открывать центры выдачи паспортов жителям ОРДЛО
Фото: alauinform.com

В роSSийском городе Новошахтинске (Ростовская область) открылся центр выдачи роSSийских паспортов жителям отдельных районов Луганской области Украины, рассчитанный на прием до 200 заявлений в день.

Об этом сообщил роSSийский "Интерфакс" со ссылкой на представителя Главного управления по делам миграции МВД РФ Кирилла Алзинова.

Он заявил, что центр работает в тестовом режиме. "По мере роста обращений мы будем увеличивать количество таких пунктов", - сказал он.

Во вторник будет открыт миграционный пункт, где будут оформляться паспорта для жителей отдельных районов Донецкой области. Где именно будет находиться этот центр, Алзинов не сказал.

Жителям Луганской области не нужно лично выезжать в Новошахтинск. Они подают документы на территории региона, а уполномоченное лицо отвозит их в Новошахтинск.

Получить роSSийское гражданство жители оккупированных районов Донецкой и Луганской областей могут в упрощенном порядке, который предусматривает, что получатели паспортов минуют ряд стадий: в частности, соискателям не нужно получать разрешение на временное проживание и вид на жительство.

Президент РоSSии Владимир Путин заявил, что в будущем такой порядок могут распространить на всю Украину.

Украина считает действия РФ покушением на суверенитет и ожидает новых секторальных санкций против РоSSии.


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