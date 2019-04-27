СБУ заблокировала во Львовской области канал нелегальной миграции в страны ЕС

Организаторов канала задержали при получении взятки 22,5 тысяч гривен.

СБУ заблокировала во Львовской области канал нелегальной миграции в страны ЕС
СБУ заблокировала во Львовской области канал нелегальной миграции
Фото: ssu.gov.ua

Сотрудники Службы безопасности Украины заблокировали во Львовской области канал нелегальной миграции в европейские страны.

Как сообщается на сайте СБУ, оперативники спецслужбы установили, что гражданин Украины и житель одной из стран Южной Азии наладили механизм незаконной переправки иностранцев в ЕС через территорию нашего государства.

"Правоохранители задержали трех граждан одной из стран Азии при попытке незаконного пересечения государственной границы у контрольно-пропускного пункта "Краковец" недалеко от поселка Глиницы Яворивского района”, - говорится в сообщении.

Также сотрудники СБУ задержали во Львове обоих организаторов незаконной миграции при получении 22,5 тысяч гривен за переправку нелегалов за границу.

Открыто уголовное производства по ч. 1 ст. 14 (приготовление к преступлению), ч. 1 ст. 201 (контрабанда) и ч. 2 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины.

Организаторам противоправной деятельности сообщено о подозрении в совершении преступления. Продолжаются следственные действия.

Напомним, в прошлом году зам Авакова Сергей Яровой назвал нелегальную миграцию угрозой госбезопасности. В течение 2017 года украинские пограничники задержали почти 4 тысячи незаконных мигрантов и 3 тысячи человек, нарушивших правила пребывания в стране.


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