Польша призвала РоSSию отказаться от выдачи паспортов на оккупированном Донбассе

"Мы однозначно осуждаем осуществляемую Россией политику «паспортизации», которая уже использовалась в других конфликтах.

Польша поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины в признанных международным сообществом границах и осуждает действия РоSSии, которая намерена выдавать паспорта жителям оккупированной части Донбасса.

Об этом сообщила пресс-служба посольства Польши в Украине.

"Мы однозначно осуждаем осуществляемую Россией политику «паспортизации», которая уже использовалась роSSийскими властями в случае других конфликтов. Считаем, что подписанный президентом РФ Владимиром Путиным указ, который дает возможность получения жителями оккупированного Донбасса роSSийского гражданства в упрощенном порядке, явно противоречит духу Минских соглашений", - говорится в сообщении.

В посольстве подчеркнули, что такое решение РоSSия приняла через несколько дней после объявления результатов голосования на президентских выборах в Украине, признанных международным сообществом. Это, по мнению польских дипломатов, является очередной попыткой дестабилизации Украины и посягательством на ее территориальную целостность.

К тому же, добавили в посольстве, такие паспорта не могут быть действительными документами для путешествия.

" Польша , вместе с группой членов Совета Безопасности ООН призывает РоSSию прекратить действия, направленные на уничтожение усилий по урегулированию конфликта, и вернуть Украине возможность контролировать собственную территорию. Обе стороны конфликта должны приложить все усилия, чтобы выполнить обязательства, взятые в рамках Минских соглашений!, - говорится в заявлении посольства.

Напомним, 24 апреля 2019 года Путин подписал указ, позволяющий жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей получить гражданство РФ в упрощенном порядке. Этот порядок заключаются в том, что жители ОРДЛО освобождаются от необходимости сдавать обязательные экзамены и от требования о проживании в РоSSии более пяти лет.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин обратился к жителям оккупированных территорий с призывом не принимать паспортов РФ . А на заседании Совбеза ООН Украина призвала к ужесточению санкций против РФ .

Действующий президент Петр Порошенко призвал международное сообщество усилить санкции против РФ . Он назвал незаконную выдачу паспортов РФ по так называемому "югоосетинскому и приднестровскому сценарию" попыткой оправдать и легитимизировать военное присутствие РоSSии на оккупированной территории Донбасса.