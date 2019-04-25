Князев предлагает усилить ответственность за ложные сообщения о минировании

Каждый звонок предполагает дорогостоящую проверку с привлечением спецтехники и экспертов.

Князев предлагает усилить ответственность за ложные сообщения о минировании
Фото: Макс Требухов

В Национальной полиции предлагают усилить уголовную ответственность за фейковые минировании. Об этом председатель Нацполиции Сергей Князев написал на своей странице в Фейсбуке.

Полиция предложит внести изменения в Уголовный кодекс, чтобы жестче реагировать на преступления, связанные с фейковыми минированиями.

"К правоохранителям все чаще поступают сообщения о фейковые минировании. Все они проверяются, но проблемой остается тот факт, что почти невозможно посчитать убытки, которые наносят такие преступления", - заявил Князев.

Напомним, 23 и 25 апреля в Киеве сообщили о якобы угрозе взрыва в аэропорту "Киев" имени Игоря Сикорского ( "Жуляны"). Тогда взрывчатку не нашли и аэропорт возобновил работу. В день второго тура голосования на выборах президента полиция получила 42 сообщения о взрывчатке. Вчера в Запорожье полиция проверяла сообщение о минировании 5 объектов.


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