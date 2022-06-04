Сенаторы просят Минфин США усилить санкции в отношении 6000 пособников путинского режима

Члены сенатского Комитета по разведке предлагают взять за основу список пособников режима Владимира Путина, составленный Фондом борьбы с коррупцией Навального, информирует ZN.ua.

Сенаторы просят Минфин США усилить санкции в отношении 6000 пособников путинского режима
© telegrafist.org

Cенаторы, входящие в состав Комитета по разведке, обратились в пятницу к министру финансов Джанет Йеллен с просьбой усилить санкции в отношении пособников путинского режима в РоSSии, в том числе тех, кто оказывает поддержку роSSийскому вторжению в Украину, - сообщает "Голос Америки".

«Несмотря на то, что многие высокопоставленные деятели путинского режима уже попали под санкции США, Европы и других стран, мы считаем важным, чтобы общественные деятели, высокопоставленные федеральные чиновники и законодатели также подлежали режиму санкций, чтобы гарантировать, что они не смогут продолжать поддерживать агрессию РоSSии и при этом пользоваться активами, ездить в отпуска или получать образование на Западе»,- говорится в обращении.

Сенаторы призвали Йеллен принять во внимание список из 6000 роSSийских чиновников, деятелей культуры и других известных людей, являющихся пособниками режима. Список был составлен Фондом борьбы с коррупцией лидера роSSийской оппозиции Алексея Навального.


Юлия Мельничук, ZN.ua





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