Сенаторы просят Минфин США усилить санкции в отношении 6000 пособников путинского режима
Члены сенатского Комитета по разведке предлагают взять за основу список пособников режима Владимира Путина, составленный Фондом борьбы с коррупцией Навального, информирует
Cенаторы, входящие в состав Комитета по разведке, обратились в пятницу к министру финансов Джанет Йеллен с просьбой усилить санкции в отношении пособников путинского режима в РоSSии, в том числе тех, кто оказывает поддержку роSSийскому вторжению в Украину, -
«Несмотря на то, что многие высокопоставленные деятели путинского режима уже попали под санкции США, Европы и других стран, мы считаем важным, чтобы общественные деятели, высокопоставленные федеральные чиновники и законодатели также подлежали режиму санкций, чтобы гарантировать, что они не смогут продолжать поддерживать агрессию РоSSии и при этом пользоваться активами, ездить в отпуска или получать образование на Западе»,- говорится в обращении.
Сенаторы призвали Йеллен принять во внимание