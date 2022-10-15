Синхронне каяття: співробітник ПВК Вагнера та працівниця ФСБ просять притулку у Франції

Співробітник ПВК Вагнера та працівниця ФСБ звернулись до Франції по політичний притулок. Про це повідомляє The Insider з посиланням на керівника проєкту Gulagu.net Владіміра Осєчкіна.

«Одна людина має відношення до роботи штабу та команди Пригожина, друга — співробітниця ФСБ. Обидва опинилися в одному літаку і обидва надіслали, згідно з правилами, свої посадкові талони. Побачивши майже ідентичні посадкові з однаковими відмітками, ми вирішили, що дві різні особи відправили нам один квиток, потім придивилися і з'ясували, що одна людина сидить у 28 ряду, інша — у 29-му», — розповів він.

Така синхронність у виборі країни та часу виглядає дуже дивною. У французької поліції та служби безпеки аеропорту також виникли підозри.

За словами Осєчкіна, зараз обоє дають свідчення, які допоможуть міжнародному розслідуванню військових злочинів Росії.

У свідченнях представлені, зокрема, і корупційні схеми ФСБ, та історія створення ПВК Вагнера як «філії» ГРУ, а також як держава створила систему фінансування та постачання ПВК і як ці підрозділи брали участь у диверсійній роботі на сході України безпосередньо в Луганській області.

Співробітниця ФСБ має досить серйозний інсайд, пов'язаний з документообігом та з великою кількістю важливої інформації, яку, за словами Осєчкіна, поетапно буде опубліковано. Ця інформація стосується як вторгнення в Україну, так і процесів, що відбуваються останнім часом, по лінії департаменту контррозвідки та Міністерства оборони.

Він додав, що це не перший випадок подачі запиту на отримання притулку з боку співробітників спецслужб та людей, які мають відношення до режиму Путіна. Кілька таких утікачів вже дають свідчення.