Синхронне каяття: співробітник ПВК Вагнера та працівниця ФСБ просять притулку у Франції
Обидва втікачі від путінського режиму дають свідчення.
Співробітник ПВК Вагнера та працівниця ФСБ звернулись до Франції по політичний притулок. Про це
«Одна людина має відношення до роботи штабу та команди Пригожина, друга — співробітниця ФСБ. Обидва опинилися в одному літаку і обидва надіслали, згідно з правилами, свої посадкові талони. Побачивши майже ідентичні посадкові з однаковими відмітками, ми вирішили, що дві різні особи відправили нам один квиток, потім придивилися і з'ясували, що одна людина сидить у 28 ряду, інша — у 29-му», — розповів він.
Така синхронність у виборі країни та часу виглядає дуже дивною. У французької поліції та служби безпеки аеропорту також виникли підозри.
За словами Осєчкіна, зараз обоє дають свідчення, які допоможуть міжнародному розслідуванню військових злочинів Росії.
У свідченнях представлені, зокрема, і корупційні схеми ФСБ, та історія створення ПВК Вагнера як «філії» ГРУ, а також як держава створила систему фінансування та постачання ПВК і як ці підрозділи брали участь у диверсійній роботі на сході України безпосередньо в Луганській області.
Співробітниця ФСБ має досить серйозний інсайд, пов'язаний з документообігом та з великою кількістю важливої інформації, яку, за словами Осєчкіна, поетапно буде опубліковано. Ця інформація стосується як вторгнення в Україну, так і процесів, що відбуваються останнім часом, по лінії департаменту контррозвідки та Міністерства оборони.
Він додав, що це не перший випадок подачі запиту на отримання притулку з боку співробітників спецслужб та людей, які мають відношення до режиму Путіна. Кілька таких утікачів вже дають свідчення.