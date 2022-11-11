У Путіна знову просять про перемовини, аби "досягти цілей спецоперації"

Прессекретар російського президента Дмітрій Пєсков заявив, що, виявляється, досягти цілей так званої спецоперації РФ може й за столом перемовин. Та заявили про це росіяни лише тоді, коли ЗСУ почали завдавати нищівних ударів по окупантах в Херсонські області, стрімко звільняючи території півдня.

Проте Пєсков під час останнього брифінгу також зауважив, що наразі ці "переговори неможливі в силу позиції української сторони".

"Мені нічого додати, нічого сказати на цю тему. Тут за якимись розширюючими коментарями я попрошу звертатися до Міністерства оборони", - сказав також прессекретар Путіна, коли його запитали, чи вважає він принизливою втечу росіян з Херсонської області.