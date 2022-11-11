У Путіна знову просять про перемовини, аби "досягти цілей спецоперації"
Запитання про те, чи вважає він принизливою втечу окупантів з Херсонщини, речник глави РФ проігнорував, інформує
Прессекретар російського президента Дмітрій Пєсков заявив, що, виявляється, досягти цілей так званої спецоперації РФ може й за столом перемовин. Та заявили про це росіяни лише тоді, коли ЗСУ почали завдавати нищівних ударів по окупантах в Херсонські області, стрімко звільняючи території півдня.
Проте Пєсков
"Мені нічого додати, нічого сказати на цю тему. Тут за якимись розширюючими коментарями я попрошу звертатися до Міністерства оборони", - сказав також прессекретар Путіна, коли його запитали, чи вважає він принизливою втечу росіян з Херсонської області.