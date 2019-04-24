В деле Крысина суд дочитал обвинительный акт

В деле Юрия Крысина о похищении и пытках майдановцев в январе-феврале 2014 дочитали обвинительный акт. Об этом сообщила прокурор по делу Юлия Малишич, пишет "Громадське".

Суд перейдет к разъяснению сути обвинения и определит порядок и объем исследования доказательств. Следующее заседание состоится 15 мая в 10.30.

В деле Крысина суд дочитал обвинительный акт
Фото: Макс Требухов

Напомним, 26 июля 2018 года судья Дарницкого суда Киева удовлетворил заявление адвокатов Крысина об отводе судьи, дело начали слушать сначала. Почти год прокуратура не могла дочитать обвинительный акт из-за срывов и затягивания заседаний.

Ранее Крысина приговорили к 5 годам тюрьмы по обвинению в убийстве журналиста Вячеслава Веремея в 2014 году.


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