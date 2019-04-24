В деле Крысина суд дочитал обвинительный акт
В деле Юрия Крысина о похищении и пытках майдановцев в январе-феврале 2014 дочитали обвинительный акт. Об этом сообщила прокурор по делу Юлия Малишич, пишет "Громадське".
Суд перейдет к разъяснению сути обвинения и определит порядок и объем исследования доказательств. Следующее заседание состоится 15 мая в 10.30.
Напомним, 26 июля 2018 года судья Дарницкого суда Киева удовлетворил заявление адвокатов Крысина об отводе судьи, дело начали слушать сначала. Почти год прокуратура не могла дочитать обвинительный акт из-за срывов и затягивания заседаний.
Ранее Крысина приговорили к 5 годам тюрьмы по обвинению в убийстве журналиста Вячеслава Веремея в 2014 году.
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