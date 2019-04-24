Порошенко задекларировал 1,75 млн гривен компенсации от BBC
Президент планирует отдать деньги армии.
Президент Петр Порошенко 23 апреля задекларировал 1,75 млн гривен компенсации от британской телерадиовещательной организации BBC.
Об этом говорится в реестре е-деклараций.
Задекларированная сумма эквивалентна 50 тысячам фунтов стерлингов.
Эти деньги являются компенсацией за ложный материал о том, что Порошенко якобы заплатил $400 тыс. за организацию встречи с президентом США Дональдом Трампом.
BBC принесла Порошенко извинения и согласилась возместить ущерб, нанесенный публикацией этого материала.
Публикация о секретной оплате встречи президентов Украины и США появилась 23 мая 2018 года, почти год спустя после самой встречи глав государств. Администрация президента в тот же день опровергла информацию СМИ и заявила о готовности защищать свою честь в судебном порядке.
Порошенко говорил, что намерен отдать эти деньги на армию.
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