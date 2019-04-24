Фигурантам дела Гандзюк смягчили статью
Исполнителям теперь вменяют тяжкие телесные повреждения, а не убийство.
Пяти фигурантам уголовного производства о нападении на Катерину Гандзюк смягчили статью обвинения. Их теперь подозревают в умышленном нанесении тяжких телесных повреждений, повлекшем смерть, а не убийстве.
Об этом стало известно во время судебного заседания 23 апреля, пишет "Слідство.Інфо".
Генпрокуратура изменила обвинение Вячеславу Вишневскому, Виктору Горбунову, Владимиру Васяновичу и Никите Грабчуку с ч.2 ст.115 (предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение) на ч.2 ст.121 УК (предусматривает лишение свободы от 7 до 10 лет).
По информации издания, подозрение изменили и Сергею Торбин, который, по версии следствия, организовывал группу нападавших.
18 апреля стало известно, что смягчили статью еще одному фигуранту дела Игорю Павловскому, ему вменяют теперь сокрытие преступления, а не организацию.
Напомним, 31 июля 2018 года в центре Херсона активистку Екатерину Гандзюк облили кислотой. 4 ноября она скончалась в больнице.
Следствие установило восьмерых фигурантов преступления. Это Сергей Торбин, Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Вячеслав Вишневский и Никита Грабчук (предполагаемые исполнители), Игорь Павловский (посредник), Алексей Левин (организатор), Владислав Мангер (заказчик).
Левин находится в бегах, Мангер - на свободе под залогом.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
24.04.2019 05:16
24.04.2019 05:17