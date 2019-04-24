Глава полиции Одесской области покинет должность

Его сменщиком может стать Олег Бех из Харькова.

Начальник полиции Одесской области Дмитрий Головин сообщил об отставке.

"Сегодня мое увольнение - фейк, а завтра будет не фейком, потому что я не вижу себя сейчас в этой структуре", - сказал Головин в комментарии местному изданию "Думская".

О причинах отставки Головин не сказал.

Журналист Ярослав Берендаков в фейсбуке сообщил, что новым начальником одесской полиции станет Олег Бех из харьковского облуправления.

Напомним, что Головин возглавил ГУ НП в Одесской области в 2016 года. До этого он был начальником Департамента уголовного розыска Национальной полиции и начальником криминальной полиции ГУ НП в Киевской области.

За годы работы Дмитрия Головина в Одессе произошло много резонансных преступлений, таких как, например, покушение на активиста Олега Михайлика в сентябре 2018 года.