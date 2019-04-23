Глава Коростенского района и его подчиненный попались на взятке
Сумма неправомерной выгоды составила 1500 долларов.
Полицейское управление защиты экономики в Житомирской области во вторник, 23 апреля, задержало по подозрению в получении взятки главу Коростенской райадминистрации и руководителя одного из отделов РГА.
Об этом говорится на сайте Нацполиции Украины.
По версии следствия, в райадминистрации существовала коррупционная схема по решению земельных вопросов. Чиновников задержали на горячем во время получения 800 долларов. Всего они требовали 1500 долларов за выделение двух земучастков.
Задержанным вменяют ч.3 ст.368 Уголовного кодекса - получение неправомерной выгоды.
Председатель Коростенской РГА Сергей Дмытрук возглавляет район с конца 2014 года.
Напомним, несколько дней назад в Винницкой области чиновник из ОГА погорел на взятке в 180 тыс. гривен.
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23.04.2019 16:59