Министр обороны Дании посетил Краматорск

Командующий ООС Наев обсудил с Фредериксеном ситуацию на Донбассе.

Министр обороны Дании посетил Краматорск
Сергей Наев
Фото: facebook.com/pressjfo

Командующий Объединенного оперативного штаба ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев в Краматорске провел встречу с зарубежной делегацией во главе с министром обороны Дании Клаусом Фредериксеном.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Фейсбуке.

Отмечается, что Наев рассказал о многочисленных фактах нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РоSSийской Федерации, в частности о применении тяжелого вооружения. С начала 2019 года позиции Объединенных сил были обстреляны 932 раза, из которых 387 раз - с применением тяжелого вооружения.

Фото: facebook.com/pressjfo

Командующий Объединенных сил продемонстрировал делегации фото- и видеодоказательства обстрелов вооруженными формированиями РФ населенных пунктов, в результате чего пострадали мирные жители, были разрушены здания и повреждена инфраструктура.

Напомним, в феврале посол Норвегии Уле Терье Хорпестад и представители Норвежского совета по делам беженцев посетили Луганскую область.


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