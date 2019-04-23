Министр обороны Дании посетил Краматорск
Командующий ООС Наев обсудил с Фредериксеном ситуацию на Донбассе.
Командующий Объединенного оперативного штаба ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев в Краматорске провел встречу с зарубежной делегацией во главе с министром обороны Дании Клаусом Фредериксеном.
Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Фейсбуке.
Отмечается, что Наев рассказал о многочисленных фактах нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РоSSийской Федерации, в частности о применении тяжелого вооружения. С начала 2019 года позиции Объединенных сил были обстреляны 932 раза, из которых 387 раз - с применением тяжелого вооружения.
Командующий Объединенных сил продемонстрировал делегации фото- и видеодоказательства обстрелов вооруженными формированиями РФ населенных пунктов, в результате чего пострадали мирные жители, были разрушены здания и повреждена инфраструктура.
Напомним, в феврале посол Норвегии Уле Терье Хорпестад и представители Норвежского совета по делам беженцев посетили Луганскую область.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
23.04.2019 16:12