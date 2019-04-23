В Николаеве сержант-контрактник украл во время разгрузки оружия три автомата, патроны и тротил

Военному грозит от пяти до 12 лет лишения свободы.

Следователи Государственного бюро расследований Николаева завершили досудебное расследование в отношении военнослужащего-контрактника, который при разгрузке оружия украл три автомата и взрывчатку.

Об этом сообщается на сайте ГБР.

"Установлено, что младший сержант-контрактник воинской части А2802 во время разгрузки оружия и боеприпасов, воспользовавшись отсутствием внимания других военнослужащих, похитил три автомата АК-74, военные патроны калибра 5,45 мм в количестве 114 штук и два заряда тротила. В дальнейшем солдат перевез похищенное домой в Винницкую область, а часть спрятал по месту временного проживания в Николаеве", - говорится в сообщении.

Во время обысков в Николаеве у военного обнаружили и изъяли украденные автоматы, патроны и заряды тротила.

Фото: dbr.gov.ua

Обвинительный акт направлен в суд по ч.1 ст. 263 (хранение огнестрельного оружия и взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения) и ч.3 ст. 410 (похищение военнослужащим оружия и боевых припасов, взрывчатых или других боевых веществ, совершенном в условиях особого периода) Уголовного кодекса.

Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до 12 лет.