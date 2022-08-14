"Наші військові йшли на танки з автоматами": про перші години окупації Херсонщини розповіла переселенка

"Наші військові йшли на танки з автоматами": про перші години окупації Херсонщини розповіла переселенка

Переселенка Анна, яка з сім'єю виїхала з окупованої Херсонщини, розповіла про бої, що точились у регіоні. За її словами, військові ЗСУ йшли з автоматами на ворожі танки.

Про це переселенка розповіла 24 каналу.

Анна одразу зрозуміла, що буде війна. Тоді жінка почала обдзвонювати всіх родичів і попереджати, але ті не вірили. І наразі майже всі її рідні перебувають в окупації.

За словами Анни, за день до початку війни вона зібрала синові тривожну валізку. Вона не могла заснути і лягла близько 4 години ранку. Через 20 хвилин жінка відкрила очі від вибухів.

"Вікна нашого дому виходили на одну з військових частин області. Ми дивились у вікно і бачили ракети, які летять і все горить. Багато машин, люди починали виїжджати, всюди черги. Навколо йшли бої", – розповіла переселенка.

херсон протест

Анна не могла додзвонитись до родичів. Кожна розмова – це сльози, бо велика родина і всі були під вогнем.

"По дорогах почали роз'їжджати ворожі танки туди-сюди. Багато людей загинуло. Наші військові йшли на танки з автоматами. Ті їх вбивали, потім їздили по тілах і не давали людям забрати. Просто закопали в саду біля моєї школи", – поділилась спогадами переселенка.

херсон бтр


Алексей Ионов, politeka.net





Интересные новости
Мобілізація в Україні: коли військовозобов'язаних без досвіду можуть відправити на передовуМобілізація в Україні: коли військовозобов'язаних без досвіду можуть відправити на передову
У Глухові вчителька вела предмет "Я люблю Україну" та виправдовувала окупантівУ Глухові вчителька вела предмет "Я люблю Україну" та виправдовувала окупантів
Стівен Сігал зробив фото на тлі в'язниці в Оленівці, де загинули українські полоненіСтівен Сігал зробив фото на тлі в'язниці в Оленівці, де загинули українські полонені
Аеродром в Саках ще придатний для використання, але морська авіація сильно постраждала — британська розвідкаАеродром в Саках ще придатний для використання, але морська авіація сильно постраждала — британська розвідка
Байден поставив крапку у ратифікії США членства Фінляндія і Швеції у НАТОБайден поставив крапку у ратифікії США членства Фінляндія і Швеції у НАТО
Блок рекламы


Похожие новости
Завдано потужного удару по базі ПВК "Вагнер", серед жертв може бути близький соратник путіна: перші подробиціЗавдано потужного удару по базі ПВК "Вагнер", серед жертв може бути близький соратник путіна: перші подробиці
Росіяни потрапили в пастку на півдні Херсонщини через обвалення мостівРосіяни потрапили в пастку на півдні Херсонщини через обвалення мостів
Україна отримала від Словаччини перші гаубиці Zuzana 2: у чому їхня особливістьУкраїна отримала від Словаччини перші гаубиці Zuzana 2: у чому їхня особливість
Під Бучею знайшли тіло ще одного розстріляного окупантами чоловікаПід Бучею знайшли тіло ще одного розстріляного окупантами чоловіка
Українці у всьому світі вийшли на акції з вимогою не допустити протизаконного судилища над захисниками «Азовсталі»Українці у всьому світі вийшли на акції з вимогою не допустити протизаконного судилища над захисниками «Азовсталі»
В Amnesty International заперечують збір свідчень для звіту в окупації та фільтраційних таборахВ Amnesty International заперечують збір свідчень для звіту в окупації та фільтраційних таборах
Два російських літаки увійшли до зони розпізнавання ППО АляскиДва російських літаки увійшли до зони розпізнавання ППО Аляски
«Україну вже поділили, а на заході ходять злоті»: окупанти тиснуть на українців в окупації«Україну вже поділили, а на заході ходять злоті»: окупанти тиснуть на українців в окупації
Союзник росії підхопив добрий приклад Казахстану і руйнує військові амбіції кремля: що сталосяСоюзник росії підхопив добрий приклад Казахстану і руйнує військові амбіції кремля: що сталося
Українські військові відбили спроби штурму окупантів на трьох напрямках в Луганській областіУкраїнські військові відбили спроби штурму окупантів на трьох напрямках в Луганській області
Последние новости
Подгружаем последние новости