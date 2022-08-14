"Наші військові йшли на танки з автоматами": про перші години окупації Херсонщини розповіла переселенка

Переселенка Анна, яка з сім'єю виїхала з окупованої Херсонщини, розповіла про бої, що точились у регіоні. За її словами, військові ЗСУ йшли з автоматами на ворожі танки.

Про це переселенка розповіла 24 каналу.

Анна одразу зрозуміла, що буде війна. Тоді жінка почала обдзвонювати всіх родичів і попереджати, але ті не вірили. І наразі майже всі її рідні перебувають в окупації.

За словами Анни, за день до початку війни вона зібрала синові тривожну валізку. Вона не могла заснути і лягла близько 4 години ранку. Через 20 хвилин жінка відкрила очі від вибухів.

"Вікна нашого дому виходили на одну з військових частин області. Ми дивились у вікно і бачили ракети, які летять і все горить. Багато машин, люди починали виїжджати, всюди черги. Навколо йшли бої", – розповіла переселенка.

Анна не могла додзвонитись до родичів. Кожна розмова – це сльози, бо велика родина і всі були під вогнем.

"По дорогах почали роз'їжджати ворожі танки туди-сюди. Багато людей загинуло. Наші військові йшли на танки з автоматами. Ті їх вбивали, потім їздили по тілах і не давали людям забрати. Просто закопали в саду біля моєї школи", – поділилась спогадами переселенка.