На Донбассе ранены трое украинских военных, один боец погиб
С начала суток зафиксирован один обстрел из запрещенных минометов.
В понедельник, 22 апреля роSSийские боевики на Донбассе совершили 14 обстрелов, в том числе два - с применением тяжелого вооружения. Об этом сообщает пресс-центр операции объединенных сил на своей странице в Фейсбуке.
За прошедшие сутки зафиксировано применение минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, автоматического стрелкового и снайперского оружия. Боевики вели огонь по позициям украинской армии вблизи населенных пунктов Марьинка, Гнутово, Авдеевка, Павлополь, Опытное, Новоалександровка, Екатериновка, Попасная, Золотое-4.
Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб и трое украинских защитников получили ранения.
Ни один обстрел противника не остался без адекватного ответа Объединенных сил. По данным разведки, 22 апреля трое оккупантов убиты, семеро - ранены. Также военнослужащие Объединенных сил с помощью противотанкового ракетного комплекса обезвредили вражескую боевую машину пехоты.
С начала текущих суток противник совершил один обстрел позиций Объединенных сил в районе Гнутово из минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На обстрел противника наши защитники дали адекватный ответ. Потери оккупантов уточняются.
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