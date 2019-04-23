Гелетей прокомментировал желание Зеленского перенести АП с Банковой

Зеленский хочет работать в оpen space, а не на Банковой.

Руководитель Государственной службы охраны Украины Валерий Гелетей прокомментировал желание лидера президентской гонки Владимира Зеленского перенести Администрацию Президента с Банковой.

Гелетей назвал перенос АП не лучшей идеей с точки зрения безопасности, при этом добавил, что в Госохране готовы рассматривать такой вариант, передает Громадське.

"Конечно, любое решение, которое примет Президент, управление Государственной охраны будет выполнять и будет ему обеспечивать безопасность независимо от того, где это будет. В правительственном квартале все же он будет более защищен, чем в любом другом новом месте", - пояснил Гелетей.

При этом руководитель Госохраны подчеркнул, что перенос Администрации Президента "не будет проблемой для управления государственной охраны".

"Мы имеем достаточно сил и средств для того, чтобы обеспечить нормальное функционирование администрации президента и безопасность самого Президента", - сказал Гелетей.

Он также добавил, что как только Президент государства вступает в должность, управление государственной охраны берет его под государственную охрану в местах постоянного и временного пребывания.

Ранее кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел бы работать не в Администрации президента на улице Банковой, а в каком-то офисе в формате оpen space.

Напомним, ЦИК обработала уже более 99% протоколов. Владимир Зеленский лидирует с большим отрывом – за него проголосовали более 73% избирателей, за Порошенко - более 24%.