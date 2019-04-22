Полиция Северной Ирландии отпустила обоих задержанных по подозрению в убийстве журналистки

Полиция просит возможных свидетелей сообщить любую информацию о стрелке.

В Северной Ирландии полиция отпустила двух молодых людей, которых 20 апреля задержали в связи с убийством журналистки Лиры Макки. Никаких обвинений им не предъявили, сообщил в фейсбуке суперинтендант полиции Джейсон Мерфи.

Полиция снова обратилась к жителям Лондондерри с призывом сообщить любую информацию об обстоятельствах убийства. По словам Мерфи, полицейские уже получили много откликов, но нужны более четкие свидетельства и видеозаписи.

По предварительным данным, Лиру Макки застрелил мужчина в маске, открывший огонь по полиции.

Напомним, в ночь на 19 апреля в Лондондерри произошло несколько нападений на полицейских и их служебные автомобили. В полиции считают, что беспорядки устроили активисты "Новой Ирландской республиканской армии" - сторонники объединения Республики Ирландия и Северной Ирландии.