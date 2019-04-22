Полиция Северной Ирландии отпустила обоих задержанных по подозрению в убийстве журналистки
Полиция просит возможных свидетелей сообщить любую информацию о стрелке.
В Северной Ирландии полиция отпустила двух молодых людей, которых 20 апреля задержали в связи с убийством журналистки Лиры Макки. Никаких обвинений им не предъявили, сообщил в фейсбуке суперинтендант полиции Джейсон Мерфи.
Полиция снова обратилась к жителям Лондондерри с призывом сообщить любую информацию об обстоятельствах убийства. По словам Мерфи, полицейские уже получили много откликов, но нужны более четкие свидетельства и видеозаписи.
По предварительным данным, Лиру Макки застрелил мужчина в маске, открывший огонь по полиции.
Напомним, в ночь на 19 апреля в Лондондерри произошло несколько нападений на полицейских и их служебные автомобили. В полиции считают, что беспорядки устроили активисты "Новой Ирландской республиканской армии" - сторонники объединения Республики Ирландия и Северной Ирландии.
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Политика
22.04.2019 13:30