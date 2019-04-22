Украина забрала из ОРЛО еще 60 заключенных

С декабря 2018 года по апрель 2019-го с оккупированной территории Луганской области удалось переместить 195 украинцев.

Украина забрала 60 заключенных, которые отбывали наказание в исправительных учреждениях на территории оккупированных Россией районов Луганской области.

Об этом сообщила в Фейсбуке уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова.

"Сейчас в Счастье, благодаря проведенным переговорам нам передали 60 граждан Украины, которые находились в пенитенциарных заведениях Луганской области на момент оккупации Донбасса были задержаны или уже отбывали наказания", - написала она.

Всего с декабря 2018 года по апрель 2019-го удалось переместить с оккупированной территории Луганской области 195 заключенных украинцев. 34 из них уже освобождены.

"Я готова забрать всех граждан Украины, которые захотят переместиться на контролируемую Украиной территорию для продолжения отбывания срока наказания", - подчеркнула Денисова.

Напомним, ранее, в марте, Украина забрала из ОРЛО 60 заключенных. В феврале Украине передали 33 осужденных, а в декабре прошлого года - 42-х.