Предстоятель УПЦ МП поздравил Зеленского с победой и пообещал поддержку

Онуфрий также напомнил о принципе невмешательства в дела церкви на посту президента.

Предстоятель Украинской православной церкви (в каноническом единстве с Московский патриархатом), митрополит Киевский Онуфрий поздравляет Владимира Зеленского с победой на президентских выборах и напоминает ему о важности соблюдения принципа невмешательства в дела церкви.

Об этом говорится в его поздравительном письме Зеленскому, передает "Интерфакс".

"Уверен, что Ваше служение на посту президента Украины будет выступать гарантом соблюдения государственной властью Конституции, определенного Основным законом принципа невмешательства государства в дела Церкви, а также прав и свобод верующих всех конфессий", - отмечается в сообщении.

Онуфрий считает победу Зеленского на выборах "свидетельством большого доверия к нему со стороны украинского общества". Также, по его мнению, это является признаком того, что "заявленные им приоритеты развития страны совпадают с надеждами и стремлениями украинского народа".

Митрополит заверил Зеленского, что тот может рассчитывать на "безусловную поддержку Украинской православной церкви во всех вопросах, которые будут способствовать утверждению и развитию духовных и нравственных ценностей украинского общества".

В заключение предстоятель УПЦ МП пожелал Зеленскому "божьего благословения на новом и ответственном пути служения Украине и ее народу".

Напомним, в воскресенье, 21 апреля, в Украине состоялся второй тур президентских выборов. За действующего президента Петра Порошенко проголосовали меньше 30% избирателей, за его оппонента Зеленского - более 70%.