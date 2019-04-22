Зеленский поблагодарил Макрона за поздравление с победой

12 апреля Зеленский встречался с Макроном в Париже.

Победитель президентских выборов в Украине Владимир Зеленский сообщил о своем телефонном разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

На официальной фейсбук-странице политика он поблагодарил французского лидера за поздравления.

"Моя искренняя благодарность президенту Французской республики Эммануэлю Макрона за его приветствие и поддержку", - написал Зеленский по-французски и в укороченном варианте - на украинском.

В официальных сообщениях Елисейского дворца пока не сообщается о таком разговоре. Однако посол Франции в Украине Изабель Дюмон подтвердила ЕП факт разговора.

Как сообщалось, 12 апреля президент Франции Эммануэль Макрон провел встречу с Зеленским в Париже. Встреча прошла в неформальной обстановке.

Напомним, после оглашения результатов ексит-поллов в штаб Зеленского приехали ряд дипломатов и политиков, в частности посол Франции Изабель Дюмон, посол Эстонии Герт Антсу и евродепутат Ребекка Хармс.