ЦИК признал успешним второй тур выборов

Второй тур выборов президента Украины в целом прошел успешно и спокойно.

Об этом сообщил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Евгений Радченко на брифинге, передает "112 Украина".

"По поводу самого дня голосования должен с удовольствием сообщить, что в целом день голосования прошел успешно, и даже по сообщениям Национальной полиции количество обращений и жалоб о каких-то необычных или непонятных событий гораздо меньше, чем во время голосования 31 марта", - заявил Радченко.

Явка избирателей по состоянию на 20:00 составила 62,24% по результатам данных со 175 избирательных округов.

"Для сравнения - в первом туре президентских выборов в целом по Украине явка составила 62,78%", - добавил Радченко.

Напомним, что по данным экзит-поллов победу на выборах президента Украины одержал Владимир Зеленский, за него проголосовали больше 70% избирателей.