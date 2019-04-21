"Опора" зафиксировала вброс бюллетеней в Луганской области

Также около 40 человек в Черновицкой области пытались проголосовать без паспорта.

Гражданская сеть "Опора" зафиксировала ряд нарушений во втором туре выборов президента Украины.

Об этом сообщается на сайте организации.

2В Станично-Луганском районе Луганской области наблюдатели ОПОРЫ обнаружили пачку бюллетеней, которые были одновременно брошены одним человеком в урну для голосования. Во время выяснения ситуации от членов комиссии в адрес наблюдателя были высказаны пожелания «закрыть глаза на указанную ситуацию и не вызывать полицию». После того, как представитель ОПОРЫ отказался от предложенного варианта и позвонил в полицию, один из членов комиссии признался, что это он совершил вброс бюллетеней в пользу одного из кандидатов", - говорится в сообщении.

Сейчас на месте происшествия работает полиция, которая получает объяснения от члена комиссии, который совершил вброс бюллетеней. Правоохранители выясняют мотивы и обстоятельства его действий.

Также сообщается, что "Опора" зафиксировала попытки более 40 избирателей проголосовать без паспорта в 204 округе Черновицкой области.

После замечаний наблюдателей, избиратели покидали помещение участковой избирательной комиссии.

Напомним, сегодня, 21 апреля, в Украине проходит второй тур выборов президента.