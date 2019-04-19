Порошенко пошел на сцену к Зеленскому

"Это очень интересная ситуация. Нужна ли была вторая сцена?"

Порошенко пошел на сцену к Зеленскому
Сцена Зеленского перед дебатами
Фото: Анна Стешенко

Стадионные дебаты между Петром Порошенко и Владимиром Зеленским должны были проходить на двух отдельных сценах, однако в начале мероприятия Порошенко покинул свою сцену и отправился к Зеленскому.

"К нам идёт господин Порошенко. И это очень интересная ситуация. Нужна ли была вторая сцена? А как же люди, которые пришли к Порошенко. Или вы хотите, чтобы я к вам пришёл?", - пошутил по этому поводу Зеленский.

Петр Порошенко согласился выступать со сцены Владимира Зеленского, который будет начинать дебаты.

Формат дебатов предусматривает 5-минутные выступления кандидатов в начале и конце мероприятия. Между ними будут 36 минут вопросов, которые Петр Порошенко и Владимир Зеленский будут задавать друг другу.


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