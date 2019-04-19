Порошенко пошел на сцену к Зеленскому
"Это очень интересная ситуация. Нужна ли была вторая сцена?"
Стадионные дебаты между Петром Порошенко и Владимиром Зеленским должны были проходить на двух отдельных сценах, однако в начале мероприятия Порошенко покинул свою сцену и отправился к Зеленскому.
"К нам идёт господин Порошенко. И это очень интересная ситуация. Нужна ли была вторая сцена? А как же люди, которые пришли к Порошенко. Или вы хотите, чтобы я к вам пришёл?", - пошутил по этому поводу Зеленский.
Петр Порошенко согласился выступать со сцены Владимира Зеленского, который будет начинать дебаты.
Формат дебатов предусматривает 5-минутные выступления кандидатов в начале и конце мероприятия. Между ними будут 36 минут вопросов, которые Петр Порошенко и Владимир Зеленский будут задавать друг другу.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
19.04.2019 16:45