Зеленский заявил, что посадит "даже Коломойского", если тот нарушит закон

"Все Свинарчуки, Гладковские, если там будет Коломойский... сядут в тюрьму. Сядут, если нарушат закон".

Кандидат в президенты Владимир Зеленский заявил, что намерен жестко бороться с коррупционерами, не зависимо от их политического статуса и принадлежности.

Об этом он заявил в ходе дебатов на НСК "Олимпийский", отвечая на вопрос президента о национализации Приватбанка.

Зеленский заявил, что не намерен защищать никого из своей команды, если этот человек нарушит закон. В качестве примера он привел расследование хищений в оборонной промышленности.

"По поводу господина Коломойского, я вам скажу. Все Свинарчуки, Гладковские... и даже если там будет Коломойский, - то сядут в тюрьму. Но это дело не двух недель. Сядут, если нарушат закон", - заявил шоумен.

"Это не обещания сейчас. Это серьезное дело. Это дело украинского суда. А сядут тогда, когда нарушат закон", - подчеркнул Зеленский.

Он также ответил на обвинения о том, что имеет бизнес с Игорем Коломойским.

"Вы сказали, что я партнер Коломойского и как я буду с этим жить? Я хочу сказать каждому украинцу. Смотрите, у нас в Украине так произошло, все каналы принадлежат олигархам. Все. Это Коломойский, Пинчук, Фирташ, Ахметов и уважаемый господин президент. И я хочу вам напомнить, вы тоже меня приглашали работать на 5 канал", - подчеркнул он.

Фото: Макс Требухов