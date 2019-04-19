РоSSия отказалась объявить "пасхальное перемирие" на Донбассе
Переговоры длились шесть часов и завершились безрезультатно.
В ходе переговоров в формате Трехсторонней контактной группы РоSSия отказалась поддержать инициативу Украины об объявлении пасхального перемирия с 19 апреля.
Об этом заявила представитель Украины в ТКГ Ирина Геращенко.
По ее словам, скайп-конференция длилась в течение шести часов, но переговоры завершились безрезультатно.
"РФ отказалась поддержать инициативу Украины объявить перемирие на праздник, отказалась взять ответственность за соблюдение тишины на Донбассе", - написала Геращенко в Facebook.
Также она сообщила, что на скайп-конференции так и не появился представитель РФ в ТКГ Борис Грызлов, роSSийскую сторону представлял дипломат Кульмугамедов.
"РФ категорически отказалась взять на себя гарантии соблюдения режима тишины, в очередной раз повторив кремлевские тезисы о "гражданской войне, внутреннем конфликте" и необходимости "прямого диалога" с ОРДЛО", - добавила Геращенко.
Пасхальное перемирие должно вступить в силу 19 апреля в полдень.
Напомним, после встреч с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном президент Петр Порошенко анонсировал режим прекращения огня в зоне ООС с 18 апреля.
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19.04.2019 05:34