Коломойский назвал Порошенко своей марионеткой

"Будет делать все, что ему говорят. Чтоб искупить свою вину".

Бизнесмен Игорь Коломойский, по иску которого суд признал незаконной национализацию Приватбанка, считает Президента Петра Порошенко своей марионеткой.

Об этом Коломойский сказал в интервью "Экономической правде", отвечая на вопрос, ослабло ли влияние действующего Президента на суды.

"Нет. Он просто моя марионетка, и в последний месяц перед завершением его полномочий будет выполнять все, что ему будет сказано. Он же считал, что кто-то его марионетка. Я считаю, что он моя марионетка. Будет делать все, что ему говорят. Чтоб искупить свою вину", - сказал он.

"Это длинная история. Гонтарева и Рожкова (Валерия Гонтарева возглавляла НБУ на момент национализации Приватбанка, и Екатерина Рожкова - заместитель главы НБУ) доложили ему, что в залогах Приватбанка есть акции "1+1 Продакшн". Но "1+1 Продакшн" - это не компания, на которой лицензия, а которая просто производит контент. Это обычная продюсерская компания. Его неправильно информировали, он - дурак - не разобрался. Он до этого времени вел длительные переговоры с Суркисами о том, чтобы откупить у них 25% (телеканала), которые принадлежат Игорю Суркису", - сказал Коломойский.

Порошенко вел переговоры по покупке пакета акций "1+1" начиная с 2015 года, отметил бизнесмен.

"Сумма была солидная - около 200 млн долларов. Тогда к нему пришла Гонтарева и сказала: "Зачем вам, пане президент, деньги тратить? Давайте заберем Приватбанк - там в залоге эти акции и купим не контрольный, но блокирующий пакет". И Порошенко дал зеленый свет. В качестве залогов были и другие пакеты. Они с Гонтаревой решили поменять правила игры и поживиться. В виду грядущих выборов Порошенко очень интересовал пакет "1+1", - добавил он.

"В 2016 году он ничего не получил. Когда разобрались, что это не то, за чем они шли, то Порошенко так орал на Гонтареву, что вызывали скорую помощь. Он швырялся на нее всем, что у нее на столе было и обзывал последними словами… Говорил, что она показала ему, как ослу - морковку, и он, как осел - шел за ней полгода. Порошенко обманули. Вместо того, чтобы нормально купить у Суркисов пакет акций, он в блуд влез", - добавил Коломойский.

Как сообщалось, олигарх Игорь Коломойский заявил, что вернется в Украину в случае победы Владимира Зеленского на президентских выборах.