Основатель Foxconn будет баллотироваться в президенты Тайваня. Его благословила богиня, во сне

Основатель компании Foxconn Терри Гоу – крупного производителя техники в Китае, широко известного сборкой продукции Apple – решил идти в президенты Тайваня. Об этом сообщает Bloomberg. На это Терри Гоу подтолкнула китайская богиня – покровительница моряков Мацзу. Она явилась в нему во сне и предложила “творить добро для страждущих, дать молодежи надежду, поддерживать мир по обе стороны пролива”, пишут AIN.UA.

Основатель Foxconn будет баллотироваться в президенты Тайваня. Его благословила богиня, во сне

Фото: Эшли Пон, Bloomberg

По мнению Гоу, Мацзу всегда поддерживала его в бизнесе. А теперь ему, предстоит проявить себя в политике. “Мацзу сказала, что экономика улучшится в след за миром и процветанием”, – заявил он.

Как отмечает издание, эти выборы определят, возьмет ли островное государство курс на укрепление отношений с Китаем либо же продолжит дистанцироваться от него. Гоу намерен баллотироваться от оппозиционной партии Гоминьдан, которая симпатизирует Поднебесной.

Действующий же президент Тайваня Цай Инь-вен и ее Демократическая прогрессивная партия считают нужным удерживать Китай в стороне из-за растущего давления со стороны Коммунистической партии КНР (ранее преидент Китая Си Цзиньпин предложил начать «углубленные демократические консультации» по объединению между его страной и Тайванем).

Гоу известен своей набожностью, что слабо коррелирует с нарочито атеистическим коммунистическим Китаем. На заводах Foxconn по всему миру есть тотемы Туди Гонга, китайского бога земли. В среду Гоу посетил храм Гуань Юй, в котором, по его словам, ждал откровений и от других китайских богов относительно его участия в президентской гонке.

Терри Гоу 68-ми лет занимает третье место в рейтинге богатейших людей Тайваня и 442 позицию в мире. Личное состояние Гоу оценивается в $4,4 млрд. Его Foxconn Technology Group стала первой тайваньской компанией, которая построила в Китае собственные заводы из-за более дешевой земли и рабочей силы.

Ранее Гоу заявил о своих намерениях отойти от операционного управления компанией в ближайшие месяцы, хотя явного преемника у него нет. Вместе с тем, он не планирует поступаться председательской ролью в Foxconn.

 


Майя Яровая, AIN


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