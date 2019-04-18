Тимошенко призвала украинцев прекратить "политический передоз" и перестать сориться

После 21 апреля наступил 22-е, а не Армагеддон, говорит политик.

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко записала видео, призвав украинцев не ссориться из-за кандидатов в президенты и помнить, что выборы скоро закончатся. Видео она опубликовала в фейсбуке.

"Знаете, что меня сейчас волнует больше всего? Вокруг меня все перессорились из-за второго тура. Уверена, что вокруг вас тоже. Одни пугают, что после 21 апреля наступит Армагеддон. Другие - что все будет «зашибись». Но друзья, не будет ни первого, ни второго. После 21 апреля наступит 22 апреля. А отношения людей будут разрушены. Нам надо вернуться с политической войны. Прекратить этот политический передоз в нашей повседневной жизни", - считает Тимошенко.

"Именно наше единство, а не выборы президента, - залог того, что в стране все будет хорошо. Каждый новоизбранный президент начинает свою речь с таких слов: «Я буду президентом всех украинцев» ... Давайте и мы с вами будем украинцами всех украинцев. Это очень важно!", - резюмировала политик.


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