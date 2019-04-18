Зеленский рассчитывает на большинство в Раде после парламентских выборов

"Я думаю, что нас с вами вообще удивит появление некоторых партий в новом парламенте, если мы победим".

Кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский рассчитывает на большинство в Верховной Раде следующего созыва.

Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.

Зеленский отметил, что не готов объединяться с бывшими "регионалами" и политической силой Петра Порошенко, но при этом он также исключает, что будет в оппозиции.

С кем именно Зеленский готов был бы объединиться, он не сказал, но отметил, что в парламенте после выборов "появятся новые партии и люди".

"Я думаю, что нас с вами вообще удивит появление некоторых партий в новом парламенте, если мы победим... Просто они появятся. Люди... Просто появятся. Как и я появился. Просто появятся люди. Я уверен. Ну, чего Вакарчук (Святослав Вакарчук, - ред.) же там говорил, что он хочет идти (в Раду, - ред.)?", - сказал кандидат в президенты.

"Я думаю, что они пойдут в Верховную Раду, и может быть он (Вакарчук, - ред.) сможет там объяснить своим людям, которые его сторонники, что он - демократические силы. Потом, Гриценко же пойдет? Гриценко пойдет с Садовым, они пойдут. Вот. И потом, я вам скажу, сложный момент вообще с кем-то из них объединяться. Я бы хотел, чтобы мы набрали большинство", - добавил Зеленский.

Напомним, согласно данным соцопроса КМИС, если бы выборы в Раду состоялись в середине апреля, то в нее прошли бы от четырех до восьми партий, чей рейтинг выше 5%-го проходного барьера или близок к нему: 25,9% - проголосовали бы за "Слугу народа" (Владимир Зеленский); 15,7% - за "Оппозиционную платформу - За жизнь" (Виктор Медведчук); 13,9% - за "Блок Петра Порошенка Солідарність" (Петр Порошенко); 12,1% - за "Всеукраинское объединение Батькивщина" (Юлия Тимошенко); 5,1% - за "Гражданскую позицию" (Анатолий Гриценко); 5% - за "Силу и Честь" (Игорь Смешко); 4,8% - за "Радикальную партию" (Олег Ляшко); 4,6% - за "Всеукраинское объдинение Свобода" (Олег Тягнибок). У остальных партий рейтинг намного ниже.

При этом, КМИС зафиксировал постепенное сокращение разницы в рейтингах Зеленского и Порошенко на президентских выборах. Вместе с тем она продолжает оставаться очень большой - не менее 30 процентных пунктов.

Второй тур выборов президента состоится в воскресенье, 21 апреля.